مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يوجه التحية لمستشار وزير الثقافة

وجه المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الشكر للدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، على جهده الكبير فى تذليل كافة العقبات التى تواجه المهرجان فى دورته السادسة، ودعمه فى الحصول على دار عرض فريال العريقة بمنطقة محطة الرمل لتستقبل فعاليات المهرجان، والتى تقام فى الفترة من 26 يناير إلى 31 يناير المقبل.





وقد أعلن المخرج مونى محمود، المدير الفنى للمهرجان، انتهاء عمل لجنة المشاهدة من تصفية الأفلام المقدمة للمشاركة فى المسابقات الثلاثة (روائى – تسجيلى – طلبة)، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.





وصرح المخرج محمد سعدون مدير المهرجان، عن توصلهم لصيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة، بعد ما لمسوه من تأثير للفعاليات فى محيط المجتمع الثقافى، ودوره فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.





مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.