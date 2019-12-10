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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف ابو صلاح»

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:24 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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رابط بث مباشر لمباراة ليفربول وسالزبورج النمساوي اليوم 10 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT PLUS.

شاهد مباشرة مباراة ليفربول وسالزبورج في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء يلا شوت، تابع مباراة ليفربول وسالزبورج في دوري الأبطال يلا كورة، بث حي ومباشر مباراة ليفربول وسالزبورج دوري أبطال أوروبا رابط سريع ومباشر كوول كورة مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد سالزبورج دوري بلس لايف إتش دي جودة عالية دون تقطيع.

ويحل نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح ضيفاً على نادي سالزبورج في ملعب ريد بول أرينا في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر ليفربول وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا KORA LIVE رابط مباشر جودة عالية دون تقطيع YOUTUBE مشاهدة لقاء ليفربول وسالزبورج في دوري الأبطال KORA STAR على الهواء مباشرة.
ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل الصعود نحو دور الـ 16، حيث يكفي الفوز أو التعادل صعود ليفربول لدور الـ 16.

تابع بث حي ومباشر لبطولة دوري أبطال أوروبيا YALLA SHOOT رابط سريع جودات متعددة مشاهدة مباشرة دون تقطيع برابط مباشر.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة سالزبورج، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير
خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – أندي روبيرستون.
خط الوسط: جوردان هيندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين – جورجينو فينالدوم.
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباراة ليفربول ونابولي
تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة سالزبورج متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط MOB IKORA بينما يحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورج والقنوات الناقلة
تابع بث حي لمباراة ليفربول وسالزبورج COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي وذلك في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم لثلاثاء 10 ديسمبر بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات.
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