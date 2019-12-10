مؤلف ممالك النار: "المسلسل مفاجأة بالنسبة لصناعه"

قال السيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل ممالك النار، إن مسلسل ممالك النار هو مفاجأة بالنسبة لصناعه، قبل أن يكون مفاجأة بالنسبة للجماهير.



وتابع "عبد المالك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء،: "مكناش نتوقع الحالة إللي المسلسل عملها في الجماهير بكافة الفئات، والدول العربية، ده كان أكتر من حلمنا".



وأضاف مؤلف المسلسل، أن استقبال الجماهير لمسلسل مماليك النار كان مفاجأة وصنع حالة بهجة، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بكوادر أجنبية كثيرة لنقل خبراتها، مشيرًا إلى أنه ليس له سابقة أعمال تاريخية من قبل.

