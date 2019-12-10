اليسا: مش كل واحد على باله يحارب ... يقرر يحارب لبنان

نشرت الفنانة اليسا تويتة تعبر بها عن حزنها على بلدها لبنان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".





وكتبت "اليسا" قائلة: ‏مش كل واحد عا بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان.



وتابعت "اليسا" قائلة: كلنا عدونا اسرائيل بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب ما يتضرر ويصير بدو يحارب على حساب لبنان وشعبه.



واختتمت "اليسا" عبراتها قائلة: خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان.



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ‏‎اليسا اللي بقلبها على لسانها ولاقوة بالدنيا تمنعها تقول رايها، شو قويه ، احببببك.





وعلى صعيد أخر اشتهرت "اليسا" بلقب ملكة الرومانسية ولدت في 27 أكتوبر عام 1972.





وقدمت الفنانة إليسا العديد من الألبومات والاغاني المميزة أبرزها "أجمل إحساس"، "أواخر الشتا"، "شاغلني"، وغيرها من باقية الأغاني المختلفة.





ومثلت الفنانة إليسا في العديد من الإعلانات التليفزيونية منها الساعات، المجوهرات، الهواتف، النظارات الشمسية، العطورات، وبيبسي عام 2003 م، وظهرت في بعض الإعلانات مع كريستينا أغيليرا النجمة الأمريكية.