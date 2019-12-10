"يلا شوت" قناة الاتحاد الأوروبي SALAH TV مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لاي

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:47 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان  10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .


مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان  10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020


بينما  لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام  نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة 0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .

 
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان  10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020


يسعي  ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ، وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم الماضي  ، انه يتعامل دائما مع مباراته الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال  و كأنها المباراة النهائية .


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