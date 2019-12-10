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Salzburg VS Liverpool| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي، بث مباشر مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Salzburg VS Liverpool
ويستضيف ملعب ريد أرينا سالزبورج، مباراة صعبة للفريق الضيف حامل لقب النسخة الماضية ضد أصحاب الأرض، كورة ستار مباراة سالزبورج ضد ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، موسم 2019-2020، KOORA STAR، لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.
Salzburg VS Liverpool

موعد والقنوات الناقلة لمباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا
Salzburg VS Liverpool

ومن المقرر أن تُقام مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا
Salzburg VS Liverpool
لايف بلس وتُذاع مباراة سالزلبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا LIVE PLUS، ليفربول يسعى لحسم تأهله أمام بطل النمسا.

Salzburg VS Liverpool
كورة جول حيث يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز على سالزبورج النمساوي خارج ملعبه، وإحتلال صدارة المجموعة الخامسة، بعدما فشل في تحقيق التأهل بالجولة الماضية بعد التعادل أمام نابولي، KOORA GOAL متابعة مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شووت وكان ليفربول حقق فوزًا مؤخرًا على بورنموث، بثلاثية دون رد للبريميرليج، YALLA SHOOT، تابع مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي، بدوري الأبطال حصريا.

Salzburg VS Liverpool
يلا لايف على الجانب الأخر يطمح سالزبورج النمساوي، لتحقيق المفاجأة وتسجيل انتصار له على ملعبه وخطف بطاقة التأهل من حامل لقب النسخة الماضية، YALLA LIVE، تابع مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

Salzburg VS Liverpool
كورة أونلاين ويحتل ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل نابولي ثانيًا برصيد 9 نقاط وسالزبورج النمساوي ثالثًا برصيد 7 نقاط وجينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة، KOORA ONLINE متابعة مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول بالدوري الإنجليزي، بدوري الأبطال.

Salzburg VS Liverpool
ويمكنكم متابعة مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي، بدوري الأبطال على موقع الفجر الرياضي عبر رابط الاسطورة بث حي ومباشر وبدون تقطيع alostora، بدون أي إعلانات.

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