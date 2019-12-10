Salzburg VS Liverpool| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

يقدم لكم الفجر الرياضي، بث مباشر مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





Salzburg VS Liverpool

ويستضيف ملعب ريد أرينا سالزبورج، مباراة صعبة للفريق الضيف حامل لقب النسخة الماضية ضد أصحاب الأرض، كورة ستار مباراة سالزبورج ضد ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، موسم 2019-2020، KOORA STAR، لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

Salzburg VS Liverpool





موعد والقنوات الناقلة لمباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا

Salzburg VS Liverpool





ومن المقرر أن تُقام مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

Salzburg VS Liverpool

لايف بلس وتُذاع مباراة سالزلبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا LIVE PLUS، ليفربول يسعى لحسم تأهله أمام بطل النمسا.





Salzburg VS Liverpool

كورة جول حيث يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز على سالزبورج النمساوي خارج ملعبه، وإحتلال صدارة المجموعة الخامسة، بعدما فشل في تحقيق التأهل بالجولة الماضية بعد التعادل أمام نابولي، KOORA GOAL متابعة مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





يلا شووت وكان ليفربول حقق فوزًا مؤخرًا على بورنموث، بثلاثية دون رد للبريميرليج، YALLA SHOOT، تابع مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي، بدوري الأبطال حصريا.





Salzburg VS Liverpool

يلا لايف على الجانب الأخر يطمح سالزبورج النمساوي، لتحقيق المفاجأة وتسجيل انتصار له على ملعبه وخطف بطاقة التأهل من حامل لقب النسخة الماضية، YALLA LIVE، تابع مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.





Salzburg VS Liverpool

كورة أونلاين ويحتل ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل نابولي ثانيًا برصيد 9 نقاط وسالزبورج النمساوي ثالثًا برصيد 7 نقاط وجينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة، KOORA ONLINE متابعة مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول بالدوري الإنجليزي، بدوري الأبطال.





Salzburg VS Liverpool

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