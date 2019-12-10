«يلا شووت match Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY يلا كورة ماتش ليفربول Watch on

بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد سالزبورج النمساوي، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري KOORA ONLINE، بدوري أبطال أوروبا.





Salzburg VS Liverpool

ويستضيف ملعب ريد أرينا سالزبورج معقل الفريق النمساوي، مباراة صعبة لأصحاب الأرض نحو خطف بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال، عندما يستضيف ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ، كورة ستار تابع بث مباشر مباراة سالزبورج النمساوي يستضيف ليفربول الإنجليزي KOORA STAR، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.





موعد مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

Salzburg VS Liverpool

وتُقام مباراة سالزبورج ريد النسماوي ضد ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، في الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

Salzburg VS Liverpool

وتُذاع مباراة سالزبورج النمساوي ضد ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





كورة لايف ويسعى ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير خارج الديار، من أجل حسم صعوده لدور الستة عشر، بث مباشر مباراة سالزبورج النمساوي يستضيف ليفربول الإنجليزي وحامل لقب النسخة الماضية KOORA LIVE، بدوري أبطال أوروبا.





مشوار ليفربول الإنجليزي بدور المجموعات

Salzburg VS Liverpool

وافتتح ليفربول الإنجليزي، مجموعته بدوري الأبطال بالهزيمة أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على سالزبورج النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ثم الفوز على جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف وحيد، قبل أن يكرر فوزه على جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم التعادل أمام نابولي الإيطالي بهدف لكل فريق، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة سالزبورج النمساوي وليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة YALLA SHOOT PLUS، بدوري أبطال أوروبا.





ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ثم نابولي ثانيًا برصيد 9 نقاط، وسالزبورج برصيد 7 نقاط ثالثًا، ويحتل جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.





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