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أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان  10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

 يلتقي فريق ريد بول سالزبورغ مع نظيره ليفربول  في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم مساء اليوم الثلاثاء " علي ملعب "  ريد بول أرينا " ، في تمام الساعة الثامنة الإخمسة مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري  دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

 
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان  10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020


يدخل فريق ريد بول سالزبورغ المباراة في المجموعة الخامسة  في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينا يحتل ليفربول الأنجليزي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .

 
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان  10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020


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