"التعليم" تكرم المدارس الفائزة بالجائزة الدولية

كرم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مجموعة من المدارس المصرية الفائزة بجائزة المدرسة الدولية International school Award بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وذلك في ضوء تنفيذ خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لدعم المدارس القومية لتكون في طليعة التطور العلمي.





واشتملت المسابقة على تطبيق مجموعة من الأنشطة المصاحبة لكل مادة دراسية بالطريقة الدولية، وبالشراكة مع مدارس داخل وخارج مصر.





وحصل عدد 44 مدرسة على اعتماد كامل لمدة 3 سنوات، وهي من محافظة القاهرة (المستقبل 2 الرسمية المتميزة للغات، زهور الياسمين للغات، الشهيد محمد أبو عبيد الرسمية المميزة، الجزيرة الرسمية لغات، مصر المستقبل الرسمية للغات، كلية النصر بالمعادي، الشهيد إبراهيم الرسمية المتميزة للغات، طه همام الرسمية للغات، المستقبل للغات "إسلام مشهور"، الوحدة العربية للغات، المصرية البريطانية، الشهيد محمد محمود أبو سريع الرسمية المتميزة للغات، النقراشي الرسمية للغات، اللواء عمر سليمان الرسمية للغات).





ومن محافظة الغربية (أبيار الرسمية للغات، كفور بلشاي الابتدائية، طنطا الإعدادية الحديثة بنات، الجيل المسلم ع.ث بنات الخاصة، الشهيد محمد أحمد جعيصة، شوبر الإعدادية المشتركة، الشهيد محمد كامل نور، المدرسة الرسمية للغات، كفر جعفر الابتدائية).





ومن محافظة الإسكندرية (الشاطبي للبنين، كلية فيكتوريا بالإسكندرية، الإقبال القومية للغات، الجابرتي الرسمية للغات).





ومن محافظة الجيزة (الصداقة المصرية الصينية النموذجية، إمبابة الرسمية الثانوية لغات).





ومن محافظة الدقهلية (المدارس الفرنسية الرسمية للغات، المنصورة كوليدج الحديثة للتعليم الدولي، خالد بن الوليد الابتدائية، الشهيد الرائد أحمد محمود أبو النجا الثانوية، الإمام محمد عبده الابتدائية، شجرة الدر الإعدادية بنات، شريف فتوح القماش ثانوية فنية متقدمة).





ومن محافظة المنوفية (دار التربية الرسمية للغات).





ومن محافظة القليوبية (كفر الجمال الرسمية للغات، شبين القناطر الرسمية للغات).





ومن محافظة بني سويف (الشهيد احمد محمد عبده الرسمية المتميزة).





ومن محافظة دمياط (دمياط الجديدة الرسمية، اللغات الرسمية الجديدة بدمياط، صلاح الدين الأيوبي الرسمية للغات).





ومن محافظة كفر الشيخ (الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات).





وحصلت مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق علي اعتماد لمدة عام واحد.





يذكر أن مسابقة المدرسة الدولية عقدت في العام الدراسي ٢٠١٨_ ٢٠١٩ وتم تنفيذ أنشطة صفية دولية بالشراكة مع مدارس أخري من بلدان مختلفة حول العالم، وتعد هذه المجموعة الدفعة العاشرة من المدارس المصرية التي تنجح في الحصول علي الجائزة بمستوياتها المختلفة.

حضر الاحتفال الأستاذة سحر خميس مدير برامج التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص.



