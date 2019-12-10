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أسقف قنا يترأس عشية تذكار عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة الطوابية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:39 م
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الصلاة
الصلاة
حازم رفعت
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ترأس الانبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها للاقباط الارثوذكس، مساء اليوم الثلاثاء، طقس صلاة عشية عيد الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس ابي سيفين، وذلك بكنيسته في قرية الطوابية جنوب مدينة قنا.

وبدأ طقس الصلاة برفع بخور عشية بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الايبارشية، وتخلل طقس الصلاة باقة من الترانيم والتسابيح الروحية فضلًا عن زفة لجسد القديس بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وشهد صلاة طقس العشية تطيب رفات الشهيد ابي سفين مع التسبحة، وسط حضور لفيف من شعب الكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس الانبا شاروبيم، صباح غدًا الأربعاء، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد تذكار الشهيد ابي سفين بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الايبارشية ووسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.
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الكلمات المفتاحية

كهنة الايبارشية قرية الطوابية القداس الالهي الانبا شاروبيم ابو سفين

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