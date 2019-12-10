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محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية لعدة مشروعات خدمية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الحدائق العامة التي يتم إنشاءها على طريق صلاح نسيم بامتداد شركات البترول حتى دوران ميدان فكري زاهر المتجة لطريق السويس القاهرة.

وكلف مدير التجميل بسرعة استكمال الأعمال وإنشاء شبكة الري والبدء في زراعة المسطحات الخضراء علي طريق صلاح نسيم.

وواصل المحافظ جولته إلى ميدان فكري زاهر لمتابعة الأعمال التي تتم في الميدان من تجميل وتشغيل النافورة وزيادة الإضاءة بالمنطقة كذلك استكمال أعمال صيانة وقص المسطحات الخضراء بالميدان.

وكلف صقر مسئولي شركات البترول بأعمال دهان البردورات ونظافة وتجميل الطرق المؤدية لمداخل الشركات واستكمال تركيب الأرصفة بجوار الميدان وخلف أسوار الشركات واعمال النظافة العامة.

كما كلف المحافظ مدير الطوارئ بجهاز النظافة بالاستمرار في أعمال النظافة بطريق صلاح نسيم ودوران فكري زاهر وطريق السويس القاهرة بالتنسيق مع الأحياء استعدادًا لماراثون زايد الخيري.

وخلال الجولة كلف صقر حي فيصل وعتاقة بمتابعة أعمال رفع الإشغالات على طريق مصر السويس من مدينة المميز و24 أ أكتوبر وغلق المحلات المخالفة بنطاق حي فيصل.

كذلك واصل المحافظ الجولة في منطقة كوبري الجيش المصري ليتفقد أعمال تخطيط المحاور المرورية أسفل الكوبري ورصف المنطقة.

كما اكد المحافظ على حي فيصل بمتابعة إنارة محلات سوق الموقف الإقليمي وصف الطريق أمام المحلات.

ثم تابع صقر جولته لمنطقة الملاحة والفرز لمتابعة تخطيط وتطوير ورصف طريق الملاحة والفرز والمحروسة وربطه بالمحاور المرورية.

كما شهد تجربة ضغط مياه الصرف الصحي لخط الطرد من منطقة الأمل حتى منطقة برك الأكسدة مرورًا بأسفل طريق السويس القاهرة.

جاء ذلك خلال تفقد أعمال التمهيد لتطوير وازدواج طريق الخدمة من أول 24 أكتوبر حتى منطقة كوبري الجيش المصري بحي فيصل، وتم تكليف الإنارة العامة وحي السويس وحي الأربعين باستكمال أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالمنطقة والشوارع الجديدة كذلك تكليف الطرق والصرف الصحي بعمل غرف تفتيش بالوعات صرف لمياه الأمطار قبل الرصف بشوارع وميادين الملاحة والفرز.

محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء حديقة عامة وازدواج طريق الخدمة
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