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اونلاين | ’’كورة أون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA LIVE كول كورة I7SRY يلا شوت رابط ماتش Reds

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:32 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة

مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

بينما  لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام  نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة 0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة

مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

يسعي  ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ، وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم الماضي  ، انه يتعامل دائما مع مباراته الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال  و كأنها المباراة النهائية .


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