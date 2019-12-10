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عاجل.. "السكك الحديد" تكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكة الحديد تخدم الشعب المصري بالكامل، منوها أنهم من أقل وسائل المواصلات بمصر في سعر التذكرة، ولهذا هناك إقبال من المواطنين على استخدام السكك الحديدية.

وأشار "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن السكك الحديد توفر آلية الاشتراك، ويكون سعره زهيد جدًا، كاشفًا أن قيمة التذكر لا تمثل من تكلفة التشغيل أكثر من 20%.

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية، أن بعد الانتهاء من رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، سيكون هناك تحريك لأسعار التذاكر وخاصة القطارات المكيفة، لافتا إلى أن هناك شركة تابعة لهيئة السكة الحديد تقوم بأعمال النظام داخل القطارات بكافة الدرجات.

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