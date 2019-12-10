وزارة الري: تم الاتفاق مع إثيوبيا على عدم تأثر مصر بملء سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة المواد المائية، إن البيان المشترك للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" أكد على الالتزام بتعفيل اتفاق المبادئ، وسيتم استكمال مفاوضات في الجوانب الفنية في الاجتماع المقبل.



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المفاوضات خلال المرحلة الراهنة شملت عرض مقترحات كل جانب، وهذا في حد ذاته قفزة كبيرة، لافتَا إلى أن المفاوضات تهدف لمنع حدوث أي ضرر جسيم على مصر من بناء سد النهضة، في ظل ندرة المياه الموجودة في مصر.



وتابع أن المفاوضات في النهاية بإذن الله ستصل إلى اتفاق حول ملء سد النهضة، وسيكون الاتفاق مستدام، مشيرًا إلى أن مصر لا تريد تحديد عدد معين لملء سد النهضة، خاصة أن الفيضانات متغيرة، ولذلك تم الاتفاق على عدم تأثر مصر بملء سد النهضة، مشيرًا الى أن قيمة سد العالي أنه قادر على تعويض من أي نقص من المياه أو حدوث جفاف ممتد.

