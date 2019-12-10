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"الثروة السمكية" تعلن عن موعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:30 م
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بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن تطهير البحيرات المصرية أمر ليس سهلًا خاصة، موضحا: "البحيرات هدرت فيها الثروة السمكية بسبب طرق صيد مخالفة باستخدام الكهرباء وشباك مخالفة بالإضافة إلى وجود عناصر مطلوبة أمنيا وعناصر وضعت يديها على البحيرات منذ 100 عاما".

وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدي البلد، مساء الثلاثاء أن هناك تنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطهير البحيرات، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بإعادة تطوير بحيرة مريوط وتنقية مياهها وحماية أسماكها من التلوث.

وأوضح أن الأسماك المصرية مطلوبة فى السوق الأوروبي ونعمل على تعظيم الإنتاج السمكى من البحيرات، لافتا إلى أن مساحة بحيرة المنزلة تقلصت إلى 250 ألف فدان بسبب التعديات.

وأشار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى أن الدولة تستهدف الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة فى 2021
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الكلمات المفتاحية

هيئة الثروة السمكية تصدير الاسماك بحيرة المنزلة الثروة السمكية

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