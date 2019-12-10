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بالرغم من زيادة ساعات العمل.. تراجع إنتاجية العامل الأمريكي خلال الربع الثالث

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:10 م
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عمال فى مصنع سيارات
عمال فى مصنع سيارات
وكالات
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كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، عن تراجع إنتاجية العامل الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري بالقراءة المعدلة، بالرغم من زيادة عدد ساعات العمل بنحو 2.5 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، وصعود الإنتاج بنحو 2.3 بالمائة.

وأظهرت بيانات المكتب، أن إنتاجية الشركات غير الزراعية تراجعت بوتيرة سنوية 0.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة مع انخفاض 0.3 بالمائة بالقراءة الأولية، وارتفاع 1.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة  بنحو 2.5 بالمائة، مقارنة مع 2.2 بالمائة في الربع نفسه من العام الماضي.
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مكتب الاحصاءات الامريكية زيادة ساعات العمل تكلفة العامل انتاجية العامل

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