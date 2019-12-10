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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج بالمجان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر| live

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:09 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يستضيف فريق سالزبورج النمساوي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفريق النمساوي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :- 

ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وسالزبورج :- 

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج النمساوي، حيث سيدخل الريدز بالقوة الضاربة في اللقاء الذي يعد اختبار صعب للغاية، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد سالزبورج :- 

- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

- قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

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