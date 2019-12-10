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الأمن الصومالي يقتل اثنين من منفذي هجوم قرب قصر الرئاسة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تصدت قوات الأمن الصومالية، مساء الثلاثاء، لهجوم قرب قصر الرئاسة، وقتلت اثنين من منفذيه.

وقالت الشرطة الصومالية، في بيان، إن 5 مسلحين هاجموا نقطة أمنية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

وأوضحت قوات الأمن الصومالية أنها تمكنت من "صد الهجوم وقتل 2 من منفذيه".

ولم توضح قوات الأمن الصومالية المزيد التفاصيل حول الواقعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويكتنف غموض كبير المشهد السياسي الصومالي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 2020-2021.

وأعرب كثير من الأحزاب السياسية المعارضة عن قلقها تجاه محاولات تمديد الفترة الرئاسية للإدارة الحالية. 

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

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