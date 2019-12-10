بـ"الأصفر"عبير صبري بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها بإطلالة متميزة عبر حسابها الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت "صبري" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الاصفر وبه نقشات من اللون الاسود، ومرتدية حذاء وشنطة من اللون الاسود ومصففة شعرها بطريقة الكيرلي.







وعلق احد المتابعين عليها قائلا: احلى عبير في الدنيا، منورة يا قمر.





وشاركت "صبري" في العديد من المسلسلات منها: لن اخضع لرجل، عظمة يا ست، نقوش من ذهب ونحاس، الحصيدة، شئ غير الحب، همسات، منشية البكري، اصعب قرار، قلوب تائهة، انظر حولك وابتسم.







وكما قدمت "صبري" عدة افلام منها: فلاح في الكونجرس، شجيع السيما، ابناء الشيطان، اتفرج يا سلام، لا تقتلوا الحب، بهاريز، رجل في دوامة، الناجون من النار.