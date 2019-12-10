Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"الأصفر"عبير صبري بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها بإطلالة متميزة عبر حسابها الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "صبري" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الاصفر وبه نقشات من اللون الاسود، ومرتدية حذاء وشنطة من اللون الاسود ومصففة شعرها بطريقة الكيرلي.



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: احلى عبير في الدنيا، منورة يا قمر.


وشاركت "صبري" في العديد من المسلسلات منها: لن اخضع لرجل، عظمة يا ست، نقوش من ذهب ونحاس، الحصيدة، شئ غير الحب، همسات، منشية البكري، اصعب قرار، قلوب تائهة، انظر حولك وابتسم.



وكما قدمت "صبري" عدة افلام منها: فلاح في الكونجرس، شجيع السيما، ابناء الشيطان، اتفرج يا سلام، لا تقتلوا الحب، بهاريز، رجل في دوامة، الناجون من النار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ 35 دقيقة

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ نصف ساعة

"سقط ولم يعد".. تعرف على تفاصيل وفاة غريب محمود في حمام مغربي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جلسة تصوير جديدة لـ ياسمين صبري بـ"الكاجوال" و"الكيرلي"

عبير صبري تستعين برأي جمهورها في أحدث إطلالة لها

عبير صبري تغازل جمهورها بفستان قصير على أحد الشواطئ (صور)

عبير صبري تظهر بنيولوك جديد (صورة)

بالصور.. واكبي الموضة واقتبسي إطلالته من ابنة عمرو دياب في عيد ميلادك

هند صبري تغازل جمهورها بإطلالة شتوية مبهرة عبر "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status