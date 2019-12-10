وضعت لهما أدوية الكبد.. تفاصيل حزينة في قتل أم لأطفالها بالدقهلية (فيديو)

قالت سالي نافع، مراسل "mbc مصر" بالدقهلية، إن الأم التي قتلت طفليها، كانت متزوجة زواج صالونات، ولم تكن خلال فترة الزواج "مرتاحة"، نتيجة أن الزوج مريض قلب وكبد، ويتناول الكثير من الأدوية، فعلمت أن أحد أنواع الأدوية التي يتناولها والدهم، قد تسبب الوفاة، إذا لم يتم تناوله عن طريق الطبيب، فقامت بوضع هذا الدواء لأطفالها بانتظام للتخلص من نجليها، حتى لا يكونا عقبة أمامها عند طلب الطلاق.





وتابع مراسل "mbc مصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mdc مصر"، مساء الثلاثاء، أن الأب اكتشف وجود كم كبير من أحد أنواع الأدوية التي يتناولها في منزله، بعد وفاة نجليه، فقام باتهام زوجته في محضر رسمي بأنها تقف وراء مقتل أولادهما، فقامت المباحث بتشكيل فريق بحث وتوصلوا بأن الأم هي من قامت بقتل طفليها رغبة في الطلاق.





ولفت إلى أن الأم تحدثت بأنها قامت بقتل نجليها وكانت تبكي بعد وفاتهما بصورة كبيرة حتى لا تشعر أحد بأنها تقف وراء هذا الأمر.



