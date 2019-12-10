الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالقرب من جسر الأحرار

أطلقت قوات الأمن العراقية، مساء الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

والإثنين، أعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين عبر مكبرات الصوت في ساحة التحرير عن براءتها من الدعوات المطالبة باقتحام المنطقة الخضراء بعد وصول المتظاهرين من مدن جنوب ووسط العراق إلى بغداد.



وقالت اللجنة في بيانها: "نؤكد موقفنا الرافض من اقتحام المنطقة الخضراء الذي دعت إليه جهات مشبوهة تقصد تنفيذ أجندات إيرانية مفضوحة غايتها وأد ثورة العراقيين".

وأضافت: "ليست للجنة أي علاقة بأي شكل من الأشكال بتلك الدعوات ولا بمنظميها، ولن تشارك فيها على الإطلاق، والمشاركون لا يمثلون الثوار إطلاقا"، مؤكدة أنها لن تترك التحرير وستواصل ثورتها السلمية لحين إسقاط العملية السياسية والنفوذ الإيراني في العراق.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات شعبية واسعة في بغداد ومدن جنوب العراق تطالب بإنهاء العملية السياسية الحالية بشكل جذري وإلغاء مجلس النواب وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بإشراف دولي.