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بعد عرض آخر حلقات "ممالك النار" .. مؤلف المسلسل ينسب النجاح لهذا الشخص!

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:13 م
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ممالك النار
ممالك النار
شيماء عطية
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نسب محمد سليمان عبد المالك مؤلف مسلسل "ممالك النار" الفضل في نجاح العمل إلى الكاتب الإماراتي ياسر حارب، الذي أكد أنه استطاع من أول عمل درامي أن يغير الدراما العربية، وأن يكتب فيها فصلا جديدا بحروف من نور.


وغرد "عبدالمالك" عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "الليلة وبعد انتهاء العرض الأول لممالك النار لابد من الاعتراف بالفضل لكتيبة التي حققت نجاحا فاق المتوقع، وأولهم القائد پاسر حارب، المثقف، الفنان، الواعي، الذي استطاع من أولعمل درامي أن يغير الدراما العربية، وأن يكتب فيها فصلا جديدا بحروف من نور".

"ممالك النار" هو مسلسل تاريخي عربي مشترك، انتاج شركة جينوميديا الإماراتية، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

وبلغت تكلفة انتاج المسلسل قرابة 40 مليون دولار أميركي، وعرض حصريا عبر قنوات أم بي سي 1، إم بي سي مصر، وإم بي سي العراق وإم بي سي 5.


ويتناول المسلسل الفترة الأخيرة من حكم دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.
بعد عرض آخر حلقات "ممالك النار" .. مؤلف المسلسل ينسب النجاح لهذا الشخص!
بعد عرض آخر حلقات "ممالك النار" .. مؤلف المسلسل ينسب النجاح لهذا الشخص!
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ممالك النار

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