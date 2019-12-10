Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ علوم سياسية يوضح موقف حماس من الانتخابات التشريعية والرئاسية بفلسطين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:00 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية على موافقة حركة حماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلًا: "خطوة جيدة ومبشرة ويأتي ذلك عقب اتصالات أجرتها حركة حماس في القاهرة ومع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات وحركة جهاد الفلسطينية".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن القيادة المصرية شاركت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إطار عمل سيتم فيه العملية الانتخابية.

وتابع أن الفترة المقبلة سيتم تحديد الإطار الزمني للانتخابات التشريعية والرئاسة، مضيفًا: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضغط لكي تتم الانتخابات في قطاع غزة والقدس الشرقية وكافة ربوع فلسطين والخارج ".

وأشار إلى أن إسرائيل قد ترفض إجراء انتخابات في القدس ولكن هناك ضغوط أمريكية وفرنسية ومصرية على إسرائيل في إطار تنفيذ الانتخابات في القدس، مؤكدًا أن مصر تقف بجانب فلسطين على المستوى الثنائي والإقليمي، وكذلك الأشقاء العرب.

https://www.youtube.com/watch?v=9o9dSnR4-kE
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقف فلسطين حماس التشريعية الانتخابات أستاذ علوم سياسية

أخبار تهمك

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

حماس: جاهزون للانتخابات الرئاسية

"فتح": جاهزون للانتخابات التشريعية

مسؤول فلسطينيي: غزة جاهزة للانتخابات

مع عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.. الديمقراطية الفلسطينية في ركود

فلسطين: الانتخابات التشريعية قد تكون في فبراير 2020

تفاصيل الاجتماع بين لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية في غزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status