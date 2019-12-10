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محافظ بني سويف يحذر التنفيذيين: "منظومة العمل كالقطار والمتباطئ هينزل"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدة رسائل لقيادات ومسئولي الأجهزة التنفيذية، ووكلاء الوزارات ومديري المصالح ورؤساء المدن، خلال أول اجتماع للمجلس التنفيذي، منذ توليه توليه منصبه، مطلع الشهر الجاري، قائلًا: "منظومة العمل كالقطار من يستطيع أن يعمل بنفس سرعته ويكون مواكبا لتطورات العمل، وجادًا في تنفيذ التوجيهات سيستمر في القطار، وغير ذلك سينزل من القطار، وسنقول له شكرا".

وأكد محافظ بني سويف، أن السرعة في تنفيذ وإنجاز التوجيهات والملفات الهامة، والنجاح في توفير الحلول والعمل بشكل غير تقليدي، والتواجد مع المواطنين والوقوف عن قرب على مشاكله، وإشراك الشباب والمجتمع المدني والمواطن في منظومة الحل والإنجاز، يعد ذلك كله معايير أساسية لنجاح المسئول التنفيذي في منظومة العمل الجديدة، مشددًا على أن مصلحة المواطن هي الفيصل في الأمر، ولن أسمح بتعطيل جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن في كافة المناحي.

جاء ذلك بحضور، اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد علي، نائب المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء سعد العربي، مدير المجالس واللجان، وعزة على خالد، مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية، حيث ناقش الاجتماع الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020م، ونسب تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات الحيوية.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير أسبوعي بالموقف التنفيذي لمشروعات الخطة، مشددا على أن تكون المتابعة ميدانية وليست من خلال التقارير التي تقوم بإعدادها الجهات المنفذة، قائلا: "رئيس الوحدة المحلية مكاني في مركزه، وهو أول من يحاسب في حالة ضعف الانجاز، أو التباطؤ في حل مشكلة، وأن رئيس الوحدة المحلية مطالب بتذليل المعوقات في إطار امكانياته أو من خلال حلول غير تقليدية، والمطالب التي يعجز عن حلها، يجب أن يرفعها فورًا لي للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لسرعة توفير الحلول".

وأضاف المحافظ قائلا: "سأذهب لكل رئيس مدينة لأتابع ما جاء في التقارير على أرض الواقع، وذلك بدون موعد مسبق، فالمرحلة الحالية تتطلب سرعة في الأداء، ودقة في الرصد، وتعامل فعال مع المواقف الطارئة، فلن أسمح بأن يعاد جنيه واحد من الاعتمادات التي وفرتها الدولة من أجل المواطن السويفي، وأنا على ثقة كبيرة بأننا سنطلب اعتمادات اضافية لانجازنا الخطة قبل موعدها".
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