بعد إقالة رئيسي حيي حلوان والمرج.. وزير التنمية المحلية: "إحنا موجودين لخدمة المواطن"

قال اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ضبط أداء رؤساء الأحياء جزء من عمل الوزارة، حيث إنهم يستهدفون الحصول على رضا المواطن، وهذا يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية.



وأشار "الشعراوي"، خلال تقرير خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان جاء لعدم أدائهما عملهما على الوجه المطلوب، معقبا: "إحنا موجودين لخدمة المواطن"، منوهًا بأن الوضع الذي ظهر في المنطقتين يدل على أنه لا يوجد مسئول زاره.



وأوضح أنه قد تم تحويل نحو 340 موظفا على مستوى المحليات للنيابة الإدارية لتقصيرهم في عملهم، مؤكدا أنه سيقوم بزيارات مفاجئة على الأحياء بالتعاون مع المحافظين لمتابعة الوضع.

