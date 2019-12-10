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محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:52 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم، بزيارة شيماء أيمن عبد المعز بالصف السادس الابتدائي بمدرسة طلخا الرسمية للغات 2، والتي أصيبت أمس في حادثة ملاهي بارادايس بالمنصورة بمستشفى السلاب بالمنصورة؛ للاطمئنان عليها وذلك فور وصوله من اجتماعات بالقاهرة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن ما منعه من الحضور وقت وقوع الحادثة هو تواجده في اجتماعات في القاهرة على مدار يومين، وأكد على أنه لن يترك المتسببين في إصابة اي من أبنائنا وبناتنا، وأنه لا بد أن ينالوا العقاب القانوني المستحق بسبب التقصير والإهمال وعدم المسئولية.  

وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى أنه أمر امس فور علمه بالحادث بغلق الملاهي وكلف السكرتير المساعد بتشكيل لجنة للمرور على جميع الملاهي للتأكد من توافر عناصر الأمان والسلامة فيها.

واطمأن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على سلامة التلميذة وقدم أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل وتحدث إلى أسرتها، مؤكدا لهم أن بابه مفتوح للجميع صغار وكبار وأن هذا مبدأه في العمل. 

وطلب محافظ الدقهلية من مديرة مدرسة طلخا الرسمية للغات 2 بعرض تقرير مفصل يشمل كافة احتياجات المدرسة، مؤكدا العمل على تحقيقها من أجل صالح التلاميذ وأولياء الأمور.

تجدر الإشارة إلى أن شيماء أيمن عبد المعز أصيبت خلال رحلة مدرسية أمس حين سقطت بهم إحدى الألعاب بملاهي بارادايس بالمنصورة تسببت في إصابة 14 تلميذ وتلميذة تم خروجهم جميعا بعد تلقي العلاج والإسعافات.

محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)
محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)
محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)
محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)
محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)
محافظ الدقهلية يزور طفلة مصابة في حادث ملاهي المنصورة (صور)
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