Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل ليفربول الرسمي ضد سالزبورغ| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الآن «دوري أبطال أوروبا» Liverpool Champion

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:46 م
Advertisements
تشكيل ليفربول الرسمي ضد سالزبورغ
تشكيل ليفربول الرسمي ضد سالزبورغ
أحمد عصام
Advertisements
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج النمساوي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - نابي كيتا.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج :-
وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق سالزبورج في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

أهداف ليفربول من مباراة سالزبورج النمساوي :-
ويدخل فريق ليفربول تلك المباراة طامحا في تحقيق الانتصار أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكلفه الهزيمة من الفريق النمساوي الخروج من دور المجموعات في حال فوز فريق نابولي المتوقع على جينيك الذي يقع في مؤخرة جدول المجموعة، وكان فريق سالزبورج قد خسر من الريدز في مباراة الذهاب بدور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مما سيجعل فرصته في الفوز بأي نتيجة أقل من نتيجة الذهاب تأهله بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شووت مشاهدة ليفربول بث مباشر يلا شوت ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر هدف محمد صلاح اليوم نتيجة مباراة ليفربول اليوم نتيجة مباراة ليفربول مشاهدة هدف محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت hd مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر ليفربول ضد سالزبورغ ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر ليفربول بث مباشر كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول كورة لايف ليفربول بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول كورة اون لاين مباراة ليفربول بث مباشر قناة مفتوحة ليفربول بث مباشر شاهد هدف محمد صلاح رابط يلا شوت ليفربول، رابط مباراة ليفربول رابط بي ان سبورت ليفربول تردد قناة بي ان سبورت

أخبار تهمك

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة نابولي وسالزبورج بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش نابولي الآن NOW

صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد سالزبورج النمساوي بدوري الأبطال

ليفربول ضد سالزبورج.. ماذا يحتاج الريدز لعبور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ؟

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW

"كورة لايف YALLAKORA" مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بدون تقطيع رابط مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج "كورة لايف"

يلا Champions شووت مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الليفر قناة مفتوحة HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status