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توقيع مذكرة تفاهم لتسويق منتجات مدينة دمياط للأثاث في أمريكا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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اثناء التوقيع
اثناء التوقيع
داليا الحسين
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قال باسم نبيل، المدير التنفيذي لشركة دمياط للأثاث إنه سيتم تصدير منتجات مدينة الأثاث بدمياط إلى الخارج، معلقًا: " مش أول بشرة خير ولا الأخيرة".

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومي يمتلك كل مقاومات النجاح، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات للمستثمرين.

وأوضح أن هناك مستثمر من الولايات المتحدة الأمريكية كان بصحبة الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، انبهر بجودة منتجات مدينة دمياط، لافتا إلى أن المدينة توفر كافة الأذواق بجودة عالية.

ونوه المدير التنفيذى لشركة دمياط للاثاث، أنه تحدث مع المستثمر وأوضح له أن المدينة على أتم الاستعداد لتقديم اى منتجات للسوق الأمريكية، مشيًرا إلى أن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها للحصول على بعض الأشياء لعرضها فى الولايات المتحدة خاصة أن المستثمر يملك معارض كثيرة في أمريكا.

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الكلمات المفتاحية

مدينة دمياط للاثاث صناعة الاثاث تسويق المنتجات

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