مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ رابط مجاني الآن

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الإنتر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"





انطلقت مباريات اليوم ف الدوري بمبارة الجونة ضد إنبي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الإنتاج الحربي x سموحة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة السادسة"





ريد بول سالزبورج النمساوي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





نابولي × جينك، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





تشيلسي × ليل، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





بوروسيا دورتموند × سلافيا براج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





ليون × لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





بنفيكا × زينيت، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





أياكس × فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





إنتر ميلان × برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.



