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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ رابط مجاني الآن

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:42 م
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الإنتر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"

انطلقت مباريات اليوم ف الدوري بمبارة الجونة ضد إنبي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الإنتاج الحربي x سموحة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة السادسة"

ريد بول سالزبورج النمساوي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

نابولي × جينك، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي × ليل، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بوروسيا دورتموند × سلافيا براج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

ليون × لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

بنفيكا × زينيت، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أياكس × فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إنتر ميلان × برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

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