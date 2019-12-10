استجواب الوزراء وحل أزمة نقص الأطباء.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، هجومًا حادًا على وزراء الحكومة لعدم حضورهم في الجلسات لمناقشات البيانات العاجلة، وطالب رئيس البرلمان الحكومة بسرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية.



وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة اليوم على النحو التالي:



استجواب الوزراء

هدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب الحكومة في حالة عدم حضور الوزراء المُختصين الجلسة العامة لمناقشة البيانات العاجلة التي يتقدم بها النواب، وأخذ "عبدالعال" تصويت النواب على هذا الإجراء وجاءت الموافقة بالإجماع.



ووجه رئيس مجلس النواب، حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا:"اعتبارًا من اليوم المجلس لن يقبل أن يتم إلقاء أي بيان عاجل دون حضور الوزير المختص عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية".



حل أزمة نقص الأطباء

كما وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية.



وقال "عبد العال"، إن مشكلة نقص الأطباء سببها أن هناك استقالات كثيرة جدًا، وهناك إغراءات للأطباء المصريين للهجرة للخارج.



تشكيل لجنة لزيارة القناطر الخيرية للوقوف على مشكلاتها

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم تشكيل وفد برلمانى من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، لزيارة مدينة القناطر الخيرية والوقوف على المشكلات الموجودة بها.



خلو منصب نائب ملوي بالمنيا

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد شمروخ الذي وافته المنية مؤخرا، وذلك عقب استعراض الخطاب الوارد من وزارة الداخلية، والذي تضمن إخطار المجلس بوفاة النائب أحمد شمروخ عن الدائرة السابعة بمركز شرطة ملوي في محافظة المنيا.



الناس في دايرتي بتدعي عليا بسبب وزيرة الصحة

وشن النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء إلقاءه بيان عاجل بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، حول سوء الخدمات الصحية بعدد من المحافظات.



وقال عبدالمولى، إن هناك عجز صارخ فى الأطباء على مستوى الجمهورية، وتابع:"الناس كلها فى الدايرة بتدعى عليا بسبب الوزيرة".



"إزاى تتعرض أفلام في المهرجانات من إنتاج قطري"؟

وخلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، انتقد النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، انتشار أفلام الجريمة والتى تتضمن مشاهد فيها إيحاءات جنسية وملابس شبه عارية، واصفا اياها بـ"الهابطة"، وذلك أثناء مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، مُتعلقة بضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية.



وحول مهرجان الإسكندرية، تساءل منصور: "هل هناك تطبيع ثقافى فنى مع تركيا وقطر؟"، وتابع:"ازاى تتعرض أفلام فى المهرجان من إنتاح فنى قطرى، فين الرقابة"؟.



"اللي مش عاجبه ميتفرجش"

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن الزي الخاص بالفنانين والفنانات يخرج عن نطاق سلطة وزارة الثقافة ويندرج تحت "الحرية الشخصية".



وقال عبدالعال، إن من يريد مشاهدة فعاليات المهرجان فليشاهده، ومن لا يرغب لا يشاهد.