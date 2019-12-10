يلا شوت LIVE GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف ليفربول YALLA SA

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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عشاق فريق ليفربول الإنجليزي ونجم مصر محمد صلاح في كل مكان بالوطن العربي ننشر لكم اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر بث مباشر لمشاهدة مباراة ريد بول النمساوي وليفربول الإنجليزي في أخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا على فريق ريد بول النمساوي وهو في المركز الأول بالمجموعة الخامس برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم والصعود إلى الدور القادم بدوري الأبطال وهو في المركز الأول بالمجموعة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال

كما يدخل فريق ريد بول النمساوي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويسعى اليوم إلى تحقيق الفوز وقلب المجموعة الخامس رأسا على عقب.

مباراة اليوم صعبة على الفريقين وخاصة فريق ليفربول الذي سيخوض المباراة خارج الديار وعليه تحقيق نتيجة إيجابية للصعود من دور المجموعات.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

تشكيل فريق ليفربول لمواجهة فريق ريد بول في دوري الأبطال

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

وفي خط الدفاع : ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فان دايك – أندرو روبيرتسون

وفي خط الوسط : تشامبرلين – جوردان هندرسون – جورجينو فينالدوم

وفي خط الهجوم : محمد صلاح – فيرمينو – ساديو مانى

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

موعد مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت HD1

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر


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