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فرنسا تؤكد ضرورة تشكيل اللبنانيين حكومة جديدة بسرعة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:36 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، بضرورة تشكيل اللبنانيين حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد. 

وقال لودريان في مؤتمر صحفي: "عليهم أن يشكلوا حكومة بسرعة، لأن أي تأخير سيؤدي إلى استمرار تفاقم الوضع".

وبعد مرور 6 أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وتستضيف فرنسا، الأربعاء، اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.

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الكلمات المفتاحية

لبنان فرنسا تشكيل بسرعة المتظاهرين الحكومة

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