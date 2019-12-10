YALLA ليفربول online مشاهدة مباراة ليفربول وسبالزبوغ بث مباشر YALLA shoot كورة لايف ماتش ليفربول أونلاين NOW

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:31 م
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بوابة الفجر
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يلتقي ليفربول مساء اليوم مع سالزبورج في مباراة حاسمة خارج ميدانه في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال، وهي مباراة يحتاج إلى تجنب الخسارة بها لكي يستمر في مشوار الدفاع عن لقبه

وسيفتقد يورجين كلوب مدرب الليفر للاعب آدم لالانا للإصابة ولكنه أصبح يمتلك خيارات إضافية أخرى بعد أن أكد وجود جورجيو فينالدوم وديان لوفرين ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى النمسا بعد أن كانا قد تلقيا لبضعة كدمات مؤخرا.

وتم إقصاء فينالدوم من تشكيلة الريدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ضد بورنموث خارج ميدانه بينما تم استبدال لوفرين في الشوط الثاني كإجراء احتياطي

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني بالثلاثي هندرسون وجيمس ميلنر ونابي كايتا في وسط الميدان وخصوصاً بعد تألق كيتا في المباراة الاخيرة أمام بورنموث بتسجيله لهدفٍ وصناعته لهدف.

كما يتوقع مشاركة جو جوميز في قلب الدفاع إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك لأن كلوب لا يريد المخاطرة بقلب الدفاع الكرواتي لوفرين الآن، ونفس الآخر فيما يتعلق بآدم لالانا الذي أشار إلى إمكانية أن يكون جاهزاً لكنه لن يُخاطر به اليوم.

وفي خط الهجوم سيتواجد الثلاثي الهجومي المعتاد محمد صلاح و فيرمينو إضافة إلى السنغالي المتألق مؤخراً ساديو مانو.

وسيتأهل ليفربول إلى مراحل خروج المغلوب في حالة عدم الخسارة فقط أمام سالزبورج ليتأهل ولكن المدرب الألماني أكد أن فريقه لن يلعب من أجل التعادل.

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