الإفتاء توضح حكم الإكثار من الصلاة على النبي



وأوضحت إدارة الفتوى بدار الإفتاء خلال إجابتها، أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وكل إكثار في الصلاة عليه فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً» رواه الترمذي.



هذا وتحرص دار الإفتاء على الرد على أسئلة المتابعين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن وجود بث مباشر يوميا للتواصل مع السائلين.



ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "ما فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟".