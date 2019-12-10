Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم الإكثار من الصلاة على النبي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:32 م
Advertisements
الافتاء
الافتاء
هدى عبدالرازق
Advertisements
ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "ما فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟".

وأوضحت إدارة الفتوى بدار الإفتاء خلال إجابتها، أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وكل إكثار في الصلاة عليه فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً» رواه الترمذي.

هذا وتحرص دار الإفتاء على الرد على أسئلة المتابعين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن وجود بث مباشر يوميا للتواصل مع السائلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل الفيسبوك الصلاة على النبي الإفتاء

أخبار تهمك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ حوالي 3 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف علي فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة

"الإفتاء" توضح حكم زيارات مقامات آل البيت

"الإفتاء" توضح حكم صلاة الشاب بالشورت

"الإفتاء" توضح حكم تربية الكلاب في المنازل

الإفتاء: المتوفي يشعر بأولاده وزيارتهم له ويرد السلام لهم

"البحوث الإسلامية" توضح حكم دفن جنين بدون الصلاة عليه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status