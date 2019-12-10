عمرو زكي يُعلق على شائعة وفاته ويوجه رسالة لـ "البلدوزر الجديد"

نفى عمرو زكي، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، شائعة وفاته، قائلاً: "لم أتعرض لصدمه في حياتي مثل اليوم".





وقال عمرو زكي في تصريحات لإذاعة أون سبورت لبرنامج "صباحك بيضحك"، أنه خرج من المستشفى منذ 14 يومًا بعد الحادث الذي تعرض له منذ شهور، موضحًا أنه حاليًا في فترة النقاهة والتعافي.





عمرو زكي يوجه رسالة لمصطفى محمد

قال عمرو زكي عن مصطفى محمد: "أهنئ مصر على مشروع مهاجم خليفة عمرو زكي، هناك تطور كبير الآن في الفكر والمديرين الفنيين".





ووجه عمرو زكي رسالته لمهاجم الزمالك الحالي والمنتخب الأوليمبي: "متفكرش انت عملت ايه، فكر انت ايه اللي معملتوش، المفروض تقدم الأفضل من عمرو زكي، اللي قدمه حتى الآن 10 أو20 % فقط، لسه قدامه إمكانيات كتيرة يقدمها، وهيكتسب خبرات كتيرة خلال الفترة المقبلة".





وأضاف عمرو زكي، أن مصطفى محمد له مميزات عديدة، قائلة: "يمتاز بالتوقع، وكسب حب زملائه وثقتهم حيث يبحث جميع اللاعبين عنه لإنهاء الهجمات، والقفز، الوقوة الجسمانية، فهو مشروع نجم كبير".



