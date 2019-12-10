live| «يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول مجانًا beIN SPORT صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ بث مباشر لايف مساء اليوم فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، Liverpool vs Red Bull Salzburg بث مباشر من مشاهدة مباريات اليوم 10 من ديسمبر فى تحديث مستمر لمنافسات الجولة السادسة من مواجهات المجموعة الخامسة فى البطولة الاوروبية مشاهدة مباراة اليوم مباشر حيث يستضيف ملعب رد بول أرينا مباراة اليوم ويمكن متابعة مباريات دورى الابطال فى تغطية مباشرة لايف عبر البث المباشر.









مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول مع ريد بول سالزبورغ بث مباشر مساء اليوم فى تغطية مباشر للقاء حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات المجموعة الخامسة من مباريات المرحلة السادسة فى بطولة دورى الابطال الاوروبى كورة مباشر ويسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة مشاهدة مباريات اليوم لايف.





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كورة لايف مباشر فى تغطية حية مباشرة للمباراة التى تقام فى منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات فى دورى ابطال اوروبا.









مشاهدة مباريات اليوم لايف فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يدخل كلا من المنتخبين اللقاء ويرغب فى تحقيق الفوز.





تضم المجموعة الخامسة فى البطولة كلا من ليفربول وفريق نابولي وريد بول سالزبورغ وكي آر سي جينك كورة مباشر فى تغطية حية ومشاهدة مباريات اليوم.





دوري أبطال أوروبا

الجولة السادسة – المجموعة الخامسة

مباراة ليفربول مع ريد بول سالزبورغ

الساعة 19:55 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 20:55 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 20:55 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 20:55 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 20:55 مساء بتوقيت فلسطين



