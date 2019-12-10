بومبيو يستقبل نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن

استقبل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن،

في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية، منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وقال بيان مقتضب للخارجية الأمريكية حول الزيارة إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".

وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه "يتم الإعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.

.