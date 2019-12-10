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تفاصيل الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشيّة الإسماعيلية وتوابعها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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الاجتماع الشهري
الاجتماع الشهري
ماريان ناجى
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التقى مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، ٩-١٠ ديسمبر الجاري، بدار القديس بيو، بمدينة المستقبل، صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، مجلس كهنة وشمامسة الإيبارشية، في الاجتماع التكويني الشهري.

وبعد صلاة سِرّ من المسبحة الوردية، هنأ صاحب النيافة الكهنة الذين احتفلوا بأعياد سيامتهم أو أعياد ميلادهم في شهر نوفمبر، ثم قام الأب يوحنا بخيت، نائب مدير الكلية الإكليريكيّة، ومُدرِّس الكتاب المُقدَّس، بعرض دراسة مختصرة لسِفر الرّؤيا. وخُتِم اليوم بصلاة تسبحة كيهك.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، بعد الصلوات الكيهكية والتأمل في نص (أع ١: ١٠-١٤) ترأس صاحب النيافة القداس الإلهي، ثم التقى مجددًا الجميع في لقاء رعوي، لتقييم الاحتفالات بزيارة رفات القديسة تريزا الطفل يسوع للإيبارشية، والتجهيزات الرعوية للاحتفالات المقبلة، وعرض أعمال اللجان المختلفة.

وفي اللقاء التكوينيّ الثاني عرض حضرة صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركيّ لشئون الإيبارشية البطريركيَّة، وثيقة الإرادة الرسولية "يسوع العطوف الرحوم".

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجميع التهنئة ببدء الصوم الميلادي وعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وختم اليوم بلقاء على مائدة المحبة.
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الكلمات المفتاحية

المسبحة الوردية الكهنة الاجتماع التكويني الأنبا دانيال لطفي إيبارشية الإسماعيلية

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