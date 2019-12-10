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لبنان: محتجون يقطعون طرقا تربط بيروت بالشمال اللبناني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قام محتجون لبنانيين، مساء الثلاثاء، بقطع طرقا تربط بيروت بالشمال اللبناني، احتجاجا على توقيف عدد من الناشطين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

هذا وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى بلدية الميناء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الثلاثاء، وقاموا برشق الحجارة وتحطيم الزجاج التابع للمبنى، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل.

وانهار جزء من سقف مبنى قديم على قاطنيه، فجر الثلاثاء، في حي الأندلس الموجود بحي الميناء في طرابلس، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وتشهد طرابلس تظاهرات ومسيرات حاشدة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، إذ يعبر المتظاهرون عن رفضهم للطبقة السياسية ولكبار الشخصيات في المدينة من وزراء ونواب، الذين يُعتبر بعضهم من كبار الأثرياء في لبنان، من دون المساعدة في مكافحة الفقر والحرمان في طرابلس.

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الكلمات المفتاحية

محتجون لبنان قطع طرق بيروت الشمال اللبناني

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