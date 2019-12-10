إصابة مدير الدفاع المدني بميت غمر في أثناء إخماد حريق مصنع طوب

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المقدم ياسر البردولي رئيس الدفاع المدني بميت غمر، أصيب بحروق بنسبة ١٠ % مع احتمالية استنشاق أبخره حريق.





وأكد وكيل صحة الدقهلية، على أنه تم احتجاز رئيس الدفاع المدمي بميت غمر في مستشفى ميت غمر العام وتم تقديم جميع الفحوصات اللازمة له.





وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق بمصنع طوب الجمل نزلة كوبري أبو نبهان مركز ميت غمر.





وبدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق بمصنع طوب الجمل نزلة كوبري أبو نبهان مركز ميت غمر.





وعلي الفور هرعت ٣ سيارات إطفاء مع رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وتم السيطرة علي الحريق وتبين أن الحريق نشبم بصنع طوب ملك المواطن محمد شحاتة الجمل.





وخلال أعمال السيطرة أصيب المقدم ياسر البردويل مدير مطافي ميت غمر بحروق خفيفة باليد اليمني، وتبين أن سبب الحريق تسرب وقود من الخزان الخاص بالمصنع مما أدي لاشتعال الحريق، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.