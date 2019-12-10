عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مريض نفسي".. النيابة تستمع للشهود في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها ببولاق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل زوجة في عقدها الثالث من العمر، على يد زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تستمع النيابة لشهود العيان بالمنطقة الذين شاهدوا المتهم بعد الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على أداة الجريمة "سلاح أبيض" لرفع البصمات، فيما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة بعد قتلها على يد زوجها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات.

وانتقل فريق من النيابة، لمسرح الجريمة لمناظرة الجثة ووجد بجسدها 8 طعنات بالرقبة والبطن والصدر، وتبين أن زوجها مدمن مخدرات ويعاني من مرض نفسي وكان يشك في سلوكها وفي نسب ابنته، مما دفعه لقتلها.

وتمكنت مديرية أمن الجيزة، بأمر من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث سدد لها 8 طعنات متفرقة في جسدها حتى فارقت الحياة.

وتعود بداية الواقعة كانت بورود إخطار من مستشفى القصر العيني، بوصول سيدة في عقدها الثالث من عمرها جثة هامدة للمستشفى، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها وفي نسب نجلته فقتلها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

«القنوات المفتوحة» الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم مجانًا| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر Watch ON

منذ 35 دقيقة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status