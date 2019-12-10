خالد الجندي: الخطاب الديني الحالي انكفائي لا يقدم للإمام





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الخطاب الديني الحالي انكفائي ماضوي يرجع للوراء ولا يتقدم إلى الأمام، ولا يصنع علماء طاقة ذرية أو علماء كيمياء أو علماء فيزياء أو أطباء مهرة، أو مسلم معاصر يحترم الماضي ويستمد منه طاقة للمستقبل.وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك إناس وصل بهم الحال أنهم يصفوا أنفسهم بأنهم حماة الدين والشريعة، فنحن في حالة عدم الاعتزاز بالنفس.وأردف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وجود الذقن والعمامة والجلبية أصبحوا علامة المشيخة، معقبًا: "شوفتوا الخيبة اللي احنا فيها، واحد زي من علماء الأزهر الشريف، وشخص أخر يعمل ميكانيكي أو نجار ويرتدي عمامة ولديه لحية وجلباب قصير، أنا بالنسبة له أصنف جاهل، ولو هو قال ريان يافجل من السهل ان يقال عنه أعلم أهل الأرض في علم الحديث".