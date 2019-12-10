نائب محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة اليونيسيف (صور)

استقبل الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم، وفد منظمة اليونيسيف للطفولة برئاسة السيد برونو ماس ممثل المنظمة بجمهورية مصر العربية، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة، والدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات حماية الأطفال والتوعية المجتمعية وتمكين الفتيات، ولتفقد أعمال مبادرة "صحتهم مستقبلهم"، لتلاميذ المدارس.



حضر الاستقبال المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



وأعرب نائب محافظ الفيوم عن سعادته بلقاء وفد اليونيسيف آملًا بأن يحقق أهدافه المرجوة والعمل المشترك لمزيد من التعاون، في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى التعاون المثمر والبناء بما يعود بالنفع على المواطنين بالمجالين الخدمي والتنموي.



وأضاف نائب المحافظ إلى أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وبالتنسيق مع المحافظة لرفع الوعي لدى تلاميذ 150 مدرسة، بشتى أنحاء المحافظة وتعريفهم بأساليب النظافة السليمة، وكيفية المحافظة على البيئة، فضلًا عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والزواج المبكر وتمكين الفتيات.



ومن جانبه، أعرب ممثل منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية عن بالغ سعادته للتعاون وتفعيل البرتوكول المبرم لتحقيق بنوده على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المنظمة قد قامت بتوصل 1000 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، و500 وصلة صرف صحى، فضلًا عن الحملات التوعوية بالمدارس من خلال مبادرة ( صحتهم مستقبلهم ) التى تشمل 150 مدرسة، بجانب تركيب 1300 صنبور مياه موفر بعدد 70 مدرسة.



وعقب الاستقبال قام السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفد المنظمة بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، بزيارة لمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، للوقوف على أعمال المبادرة على أرض الواقع، التي شملت طابور استقبال، وتفقد عدد من فصول المدرسة ومناقشة التلاميذ حول أساليب وطرق النظافة الصحيحة، وافتتاح المعرض الدائم للتعليم النشط وابداعات الطلاب، وعدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية بمسرح المدرسة.

