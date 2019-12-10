«القنوات المفتوحة» الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم مجانًا| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر Watch ON









يواجه اليوم الثلاثاء نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية حقوق الملكية لبطولة دوري ابطال اوروبا في الشرق الأوسط وثتبث مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي عبر قناتها الأولي اليوم الثلاثاء بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج في مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي جاءت كالتالي :





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.



