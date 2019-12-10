تعرف أكثر على جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling لإنقاص الوزن (فوائدها وأضرارها وشروطها)

ما هي جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling؟





تدبيس المعدة Stomach Stapling، هي عملية جراحية مشابهة، ليس بحد كبير لعملية تكميم المعدة، حيث يقوم الطبيب بقص جزء من المعدة، لإنقاص الوزن للأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 100 كيلو جرام، والهدف منها التخلص من الزيادة المفرطة في الوزن، وتعتبر إحدى عمليات التخسيس، وفيما يلي نستعرض معكم أنواع وفوائد وأضرار عمليات تدبيس المعدة Stomach Stapling، وأيضًا طريقة إجرائها.





أنواع عمليات تدبيس المعدة Stomach Stapling





جراحة حزام المعدة "Adjustable gastric banding AGB" تتضمن هذه جراحة وضع شريط حول الجزء العلوي من المعدة لتضييقها، ومن ثم تكوين جيب صغير يمثل المعدة بحجم أصغر. ويمكن ضبط قطر هذا الشريط بعد العملية من خلال حقن محلول ملحي فيه. ولا تستخدم دبابيس في هذه الجراحة، وهي التوجه الحديث لتدبيس المعدة.

جراحة تدبيس المعدة بالتحزيم الطولي "Vertical banded gastroplasty VBG" تستخدم هذه الجراحة مزيج من رباط ومن خطوة التدبيس لتصغير المعدة. وتتم من خلال إجراء فتحة حلقية في المعدة ويتم تمرير الشريط من خلال هذه الفتحة بحيث تقل فرص عودة المعدة إلى التمدد إلى أدنى مقدار ممكن.. ومن خلال هذه الجراحة يمكن للشخص فقدان ما يقرب من 50% إلى 60% من وزن الجسم الزائد خلال عام واحد فقط بعد العملية.

جراحة تدبيس المعدة العمودي الحلقي "Roux-en-Y gastric bypass surgery" وهي من أشهر تقنيات تدبيس المعدة والتي يتم خلالها فصل الجزء العلوي من المعدة وإعادة توصيله بالجزء السفلي من الإثنى بحيث يتم تجاوز الجزء السفلي من المعدة والجزء العلوي من الإثني عشر ويتمكن المريض من خسارة الوزن بسبب نقص امتصاص المغذيات وصغر حجم المعدة بعد الجراحة.





شروط جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling





- يجب أن يكون عمر الشخص بحد أدنى 18 عام ولا يزيد عن 60 عامًا بحد أقصى.





- تجربة كل وسائل التخسيس كالحميات الغذائية وممارسة الرياضوو، ولم تجدي نفعًا في إنقاص الوزن، فجراحة تدبيس المعدة الحل الأمثل في هذه الحالة.



