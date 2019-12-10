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تعرف أكثر على جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling لإنقاص الوزن (فوائدها وأضرارها وشروطها)
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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ما هي جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling؟
تدبيس المعدة Stomach Stapling، هي عملية جراحية مشابهة، ليس بحد كبير لعملية تكميم المعدة، حيث يقوم الطبيب بقص جزء من المعدة، لإنقاص الوزن للأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 100 كيلو جرام، والهدف منها التخلص من الزيادة المفرطة في الوزن، وتعتبر إحدى عمليات التخسيس، وفيما يلي نستعرض معكم أنواع وفوائد وأضرار عمليات تدبيس المعدة Stomach Stapling، وأيضًا طريقة إجرائها.
أنواع عمليات تدبيس المعدة Stomach Stapling
جراحة حزام المعدة "Adjustable gastric banding AGB"
تتضمن هذه جراحة وضع شريط حول الجزء العلوي من المعدة لتضييقها، ومن ثم تكوين جيب صغير يمثل المعدة بحجم أصغر. ويمكن ضبط قطر هذا الشريط بعد العملية من خلال حقن محلول ملحي فيه. ولا تستخدم دبابيس في هذه الجراحة، وهي التوجه الحديث لتدبيس المعدة.
جراحة تدبيس المعدة بالتحزيم الطولي "Vertical banded gastroplasty VBG"
تستخدم هذه الجراحة مزيج من رباط ومن خطوة التدبيس لتصغير المعدة. وتتم من خلال إجراء فتحة حلقية في المعدة ويتم تمرير الشريط من خلال هذه الفتحة بحيث تقل فرص عودة المعدة إلى التمدد إلى أدنى مقدار ممكن.. ومن خلال هذه الجراحة يمكن للشخص فقدان ما يقرب من 50% إلى 60% من وزن الجسم الزائد خلال عام واحد فقط بعد العملية.
جراحة تدبيس المعدة العمودي الحلقي "Roux-en-Y gastric bypass surgery"
وهي من أشهر تقنيات تدبيس المعدة والتي يتم خلالها فصل الجزء العلوي من المعدة وإعادة توصيله بالجزء السفلي من الإثنى بحيث يتم تجاوز الجزء السفلي من المعدة والجزء العلوي من الإثني عشر ويتمكن المريض من خسارة الوزن بسبب نقص امتصاص المغذيات وصغر حجم المعدة بعد الجراحة.
شروط جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling
- يجب أن يكون عمر الشخص بحد أدنى 18 عام ولا يزيد عن 60 عامًا بحد أقصى.
- تجربة كل وسائل التخسيس كالحميات الغذائية وممارسة الرياضوو، ولم تجدي نفعًا في إنقاص الوزن، فجراحة تدبيس المعدة الحل الأمثل في هذه الحالة.
- يجب أن يتصف الشخص بنظرة متفائلة وقدرة على اتباع نمط حياة صحي بعد إجراء العملية، لأن الخروج عن النظام الصحي يؤدي إلى فشل العملية.
- الأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40، ووزنهم أكثر من 100 كيلو جرام.
كيفية إجراء جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling
- في البداية يقوم الطبيب بتخدير المريض، ويكون نوع التخدير غالبًا كلي.
- يقوم الطبيب ببعض الشقوق الجراحية اسغيرة، حيث لا تتعدى طولها بضع سنتميمترات.
- ومن ثم يقوم الطبيب بإدخال المنظار الذي يجري به العملية، ومن خلال كاميرا فيديو صغيرة مثبتة عليه، يتمكن من إجراء الجراحة.
- سيقضي المريض الليلة الأولى بعد جراحة تدبيس المعدة في المسشفى أو ليلتين بحسب الحالة.
- محلوظة: عليك اتباع نصائح الطبيب جيدًا حتى تردي الجراحة نتائجها المرضية لك.
فوائد جراحة تدبيس المعدة Stomach Stapling
- لا تترك الجراحة أثار ندوب لأنها لا تحتاج إلى فتح في البطن.
- تقليل الشخص لرغبته في تناول الطعام، نظرًا لكبح الهرمونات المسؤولة عن الجوع.
- لا تحتاج جراحة تدبيس المعدة إلى وقت طويل أثناء إجرائها.
- تعتبر أقل خطورة عن بقية أنواع عمليات خفض الوزن.
أضرار عملية تدبيس المعدة Stomach Stapling
- الشعور بالألم المزمن، خصوصا مع الأشخاص الغير معتدين على تناول الطعام بكميات قليلة جدا
- فقدان الشعر في بعض الحالات، نتيجة لسؤ التغذية
- جفاف الجلد والشعور بالبرد.
- اضطراب في الحالة المزاجية للشخص، نتيجة لإقباله على نظام حياة مختلف تمام قبل إجراء الجراحة.
- أثبت الدراسات أنه يوجد حالة وفاة واحدة من كل 200 شخص أجروا هذه العملية.
- تسريب الدبابيس في بعض الأحيان، وقد يحتاج المريض إلى جراحة طارئة.
- الشعور بالقيء والإسهال.
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