نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 10/12/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 10/12/2019.









أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التعاون الاقتصادى المصرى البيلاروسى يمثل نموذجاً للتعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين على حد سواء، مشيراً إلى أن التعاون فى المجال الصناعى يأتي على رأس أولويات مسئولي الحكومتين حيث يسعى الجانبان لتعزيز منظومة التصنيع المشترك فى السوق المصرى والتصدير للأسواق الأفريقية خاصة وأن بيلاروسيا تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات تصنيع الآلآت والمعدات التي تحتاجها القارة فى تنفيذ مشروعاتها التنموية.









صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم استحداث طريق جديد بعرض ١٢مترا وبسعة ٣ حارات مرورية بكل اتجاه، للربط بين محوري(٤٧ – ١٠٠و ٤٨ – ١٠١)، للتغلب على الكثافات المرورية، وصعوبات السير التي تواجه سكان المدينة والمترددين عليها، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.









أطلق محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.









استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تود أبراجانو نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA) وكارل كريس المدير الاقليمى للوكالة بشرق أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حيث تم بحث سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية.









شهد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ختام فعاليات الملتقى الثاني "لدور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات" خلال زيارته بمدينة طنجة بالمغرب وهو المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الملك محمد السادس ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون .









أعلن عبدالعزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية باستقدام 150 مشترى أجنبي يمثلون 10 دول وذلك للمشاركة بمعرض Food Africa والتعرف على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة للأسواق العالمية إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول ، مشيراً إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية للأسواق الخارجية من خلال تنظيم المعارض وايفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم وكذا استقدام بعثات المشترين الى مصر.









إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص , حيث تم انشاء 12منطقه صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها (مراكز التدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقه لوجستيه، منطقة خدمات(مطاعم، رياض الاطفال ...الخ) ،إدارة المرافق) وقد بلغ معدل إشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى الخاص ما يقرب من 95٪ مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.









قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، أن مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تداولات اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع علي إرتفاع جماعي ، ووصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قرب مستويات 14500 نقطة.









إختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع على صعود جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المصريين والعرب مع توقعات قرب إنتهاء فترة التصحيح والتي عانت منها البورصة علي مدار 20 جلسة ، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار جنيه، مغلقاً عند 694.7 مليار جنيه .









بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية السادسة لمؤتمر ايجيبت أتوموتيف، تحت عنوان تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030.













قال محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الوزارة وقعت اتفاقا مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطتين للكهرباء تعملان بالطاقة المتجددة.







