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أندريه زكي يشيد بقرار الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف للإنجيليين والكاثوليك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ماريان ناجى
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أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء هيئتي أوقاف للطائفة الإنجيلية وللكنيسة الكاثوليكية.

وقال أندريه زكي في تصريحات له اليوم: "نرحب بهذا القرار الذي يعكس رؤية الدولة في تعزيز المساواة والمواطنة، وحرصها الدائم على ترجمة هذا التوجه إلى قوانين وتشريعات وخطوات جادة على أرض الواقع". 

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية. 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثني عشر عضوًا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء قوانين الكاثوليكية القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية

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