بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات

بورصة الكويت

حيث ارتفع المؤشر العام 0.08 بالمائة، وسجل المؤشران الأول والرئيسي نمواً بنسبة 0.02 بالمائة و0.26 بالمائة على الترتيب ،

وتراجعت سيولة بورصة الكويت اليوم بنسبة 4.1 بالمائة إلى 32.14 مليون دينار مقابل 33.5 مليون دينار بالأمس.، كما تراجعت أحجام التداول 27 بالمائة إلى 141.98 مليون سهم مقابل 194.6 مليون سهم بجلسة الاثنين.