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بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:42 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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 بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت  تعاملات اليوم الثلاثاء،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر العام 0.08 بالمائة، وسجل المؤشران الأول والرئيسي نمواً بنسبة 0.02 بالمائة و0.26 بالمائة على الترتيب ، وتراجعت سيولة بورصة الكويت اليوم  بنسبة 4.1 بالمائة إلى 32.14 مليون دينار مقابل 33.5 مليون دينار بالأمس.، كما تراجعت أحجام التداول 27 بالمائة إلى 141.98 مليون سهم مقابل 194.6 مليون سهم بجلسة الاثنين.



وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقدارتفع 6 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 3.5 بالمائة، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بانخفاض قدره 0.2 بالمائة.



وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضا ببورصة الكويت اليوم  فقد جاء سهم "المال" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 15.4 بالمائة، فيما تصدرت أسهم "أرجان" و"تحصيلات" و"الديرة" القائمة الحمراء بنفس نسبة التراجع البالغة 10 بالمائة ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.63 مليون دينار مُتراجعاً 0.13 بالمائة، بينما تصدر سهم "البيت" نشاط الكميات بتداول 8.83 مليون سهم مُرتفعاً 4.09 بالمائة
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