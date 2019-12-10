مصطفى حجاج يطرح أغنيته الثامنة "يا مصطفى"



وأغنية "يا مصطفي من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع : أمير محروس، مكس و ماستر: هاني محروس، تنفيذ وتريات: يحيى الموجي، جيتار: مصطفى اصلان، إنتاج : هاني محروس.



كلمات الأغنية:





"يا عصير قصب حلو مسكر، يا غالي وأغلي من الكافيار، بنسمع اسمك وبنشكر، ونغني ونشعر أشعار، يا مصطفي يا مصطفي، أنا بحبك يا مصطفي، بتيجي يجي النور وبتمشي، تلاقي هوب النور اطفي".



وفي سياق آخر، تم تكريم الفنان مصطفي حجاج مؤخرًا من مهرجان نجم العرب، وبعد تكريمه قام بنشر صورة له عبر "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلاً :" الحمدلله ربنا كريم وبفضل ربنا عليا وبدعمكم ليا الكبير جائزة نجم العرب ربنا يخليكوا يارب اقدر اسعدكم وانزل اغانى تبسطكم ويارب شكرًا على احلى واغلى جمهور فى الدنيا ".

