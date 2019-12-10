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خالد الجندي: الصحابة ليسوا "سوبر مان".. ويمكن أن نكون مثلهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:46 م
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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك العديد من البرامج التي تحكي عن قصص عظيمة للسلف الصالح، معقبًا: "السلف الصالح جميل وتقي وطاهر نجيب أغنية ونقعد نغني".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن السلف الصالح جميل، لكن لماذا لا نصبح سلف صالح مثلهم، ماذا يمنعنا أن نكون مثل الصحابة، مشددًا على أن الصحابة ليسوا سوبر مان، وإنما بشر عاديون يأكلوا ويشربوا ويتألموا مثلنا، ومن الممكن أن نكون مثلهم وأفضل.

وأردف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن البعض يتعامل مع حياة الصحابة على أنها مثل ودليل بعد القرآن الكريم مباشرة، مشددًا على أن الصحابة كانوا مثل في عصرهم، والصحابي في العصر الحالي، هو الموظف الذي لا يرتشي، والسائق الذي يلتزم بقواعد المرور والذي لا يدخن أثناء القيادة، والجندي الذي يقوم بعمله، والمعلم الذي يتحمل الطلاب ويشرح الدروس بأمانه لطلابه، والأب الذي يقوم بدوره تجاه أبناءه، والأم التي لا تقضي أوقاتها على الفيس بوك وتترك أبناءها تلهو بهم الطرقات.

وتابع: "كفاية استغراق في الماضي، إحنا روحنا للسلف نجيب العلم ومرجعناش، والبعض رجع بجلبية قصيرة وماسك عصا في يده، عندنا نقص لدرجة لما حد يلبس لبس نضيف نشك في علمه، الذقن والعمامة والجلبية علامة المشيخة ومقياس العلم الشرعي".

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الكلمات المفتاحية

الموظف القرآن الكريم الصحابة الشيخ خالد الجندي السلف الصالح

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